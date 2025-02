Amica.it - Amber Glaze: la sfumatura che reinventa i capelli biondi

Per quanto l’inverno possa sembrare un mese dove tonalità fredde e scure vanno per la maggiore, quest’anno la stagione si apre a una palette più calda e sofisticata. Ad attirare particolarmente l’attenzione, c’è la. Questo coloresi distingue per la sua capacità di illuminare la chioma con sfumature avvolgenti e raffinate, portando calore e morbidezza alle tendenze2025. Perfetto per chi desidera un look naturale ma al tempo stesso audace, l’si sta già imponendo come il colore di punta per i mesi più freddi, dimostrando che anche in inverno ipossono risultare super luminosi.Colorebiondo scuro:è laper l’inverno 2025Il terminetrae ispirazione dall’ambra, la resina naturale che incanta per la sua brillantezza e per i suoi colori caldi e variegati.