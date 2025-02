Iodonna.it - "Amarcord" è un brano che parla di nostalgia. Rivivo un ricordo, rivivo un'esperienza amorosa dove alla fine capisco che quella persona mi ha solo illusa

Milano, 31 gen. (askanews) – Si intitola “” ilcon cui Sarah Toscano, la giovane promessa del panorama pop italiano, gareggerà75 edizione del Festival di Sanremo. Leggi anche › Come sono le canzoni di Sanremo 2025: le recensioni e i voti in anteprima “” è scritto da Sarah Toscano insieme a Federica Abbate e Jacopo Ettorre, e prodotto dal pluripremiato team ITACA fondato da Merk & Kremont. “” è unchediunun’chemi ha, quindi non mi ha fatto stare bene e quindi è unpassato perché comunque la relazione si è conclusa, non ci sarà un continuo in futuro e lacon un po’ di, conmalinconia, nonostante abbia già la consapevolezza di quello che è stato, di quello che è ora e quindi del fatto che rimarrà une non continuerà in futuro.