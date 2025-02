Ilrestodelcarlino.it - Ama, respingi l’attacco del Cus Genova

Ripartono tutti i campionati di volley, quasi tutti giunti al giro di boa. SERIE B. Partita non facile per l’Ama San Martino (30) che alle 18 gioca sul parquet del Cus(27), inseguitrice dei reggiani e in gran forma. "Non vediamo l’ora di tornare in campo – dice coach Stefano Levoni - purtroppo non siamo ancora al completo in banda, ma stiamo sopperendo con il secondo opposto Sam Barbieri spostato in zona quattro". Riposano, invece, i Vigili del Fuoco. SERIE B1. Tra le ragazze, gara difficile ma accessibile per la Tirabassi & Vezzali (16) che alle 18 a Campagnola ospita Ripalta (25). La Giusto Spirito Rubierese (21) gioca invece in trasferta contro le fiorentine del Montespertoli (19). SERIE B2. Tutte nelle Marche le tre reggiane: alle 16,30 a Fermo l’Arbor Interclays affronta la pari classifica De Mitri, entrambe a 26 punti; alle 17 a Gradara, Fos Cvr (29) contro le locali del Team 80 Gabicce (14); l’Ama San Martino (9) ha trasferta ostica sul terreno della Bluvolley Pesaro (20) a partire dalle 20.