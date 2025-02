Lanazione.it - AM Aglianese a Prato contro il Social Club

Leggi su Lanazione.it

Domani alle 15 gli arbitri fischieranno il calcio d’inizio della ventesima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria, la quinta per quel che riguarda il girone di ritorno. Con un programma che presenta diversi incontri potenzialmente interessanti. Partendo dal girone A di Prima Categoria, con il CQS Pistoia, che riceve il Montecarlo e mira a vincere per restare sopra la linea di galleggiamento e distanziare proprio i lucchesi. In contemporanea, il Chiazzano dovrà battere al Butelli il Città di Capannori per sperare di salvarsi. Passando al girone D, il Quarrata terza forza del raggruppamento (a pari merito con lo Jolo) sarà di scena a Borgo San Lorenzola Gallianese. Impegni esterni anche per l’AMdi Matteoni (ail CSL) e per l’Atletico Casini Spedalino: la nuova avventura in panchina di Emiliano Pacini inizieràil Novoli.