Tvplay.it - Altro che Vlahovic e Osimhen, affare da urlo: il Chelsea prende il bomber

Leggi su Tvplay.it

Ilpronto a chiudere il colpo in attacco: si chiude un’opportunità di cessione per Napoli e JuventusGiorni frenetici di mercato. Sia in entrata che in uscita. Su quest’ultimo versante ci sono tra gennaio e giugno alcuni nomi caldi che potrebbero cambiare maglia, con logicamente entrate economiche non indifferenti per i club che vendono. Non è assolutamente un mistero che calciatori comesono nella lista dei partenti.cheda: ilil(LaPresse) TvPlay.itPer il nigeriano la situazione è ormai conclamata. Il prestito-ponte al Galatasaray e il rinnovo con clausola sono passi che portano ad una sola direzione: addio. Il Napoli, che già voleva cederlo questa estate, ha solamente posticipato di un anno la sua partenza a titolo definitivo.