Feedpress.me - Altro che premierato, la Meloni punta tutto sul "Porcellinum". Ainis: "Si vuole introdurre un presidenzialismo de facto"

Leggi su Feedpress.me

Si torna a parlare in maniera "prepotente" di legge elettorale. Un tema che sall'orizzonte in ogni legislatura e che ora rischia di entrare a gamba tesa nel confronto politico tra i partiti anche perchè sembra sempre più sfumare l'idea della riforma costituzionale del. L'ultima idea del presidente del Consiglio Giorgiaè allora riformare per l'ennesima volta in questi ultimi.