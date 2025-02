Tvplay.it - Altro che estero, colpaccio Vlahovic in Italia: la destinazione

Leggi su Tvplay.it

Dusanpotrebbe restare in, su di lui c’è il pressing di un club di Serie A, che lo vorrebbe come bomber principale per il presente e il futuroIl centravanti serbo non ha mai convinto a pieno a Torino, eppure i numeri sono dalla sua parte, almeno per quanto riguarda i gol realizzati. Un rapporto di amore e odio che ora potrebbe finire definitivamente. C’è una rivale che pensa seriamente a lui.chein: la(TvPlay – ANSA) Già ai tempi di Allegri, quantovenne acquistato dalla Fiorentina per la cifra record di 70 milioni di euro, non tutti erano convinti del suo rendimento. All’epoca, ormai tre anni fa, sembrava che la Juventus potesse costruire su questo ragazzo classe 2000 il suo futuro a medio lungo termine, invece non è stato così.