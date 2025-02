Liberoquotidiano.it - Altro che elettori "rozzi": ricchi e nobili inglesi raccolgono fondi per Nigel Farage

Donald Trump fa scuola e il suo “apprentice”, l'apprendista, si chiama, il leader della destra inglese noto anche come “Mr. Brexit” - l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, il suo maggior successo politico - dallo scorso giugno alla guida di Reform UK. Lui e Trump sono guardati con sospetto per le posizioni populiste che condividono. Entrambi sono stati spesso bollati come paria della politica, capaci di far breccia unicamente tra le classi meno istruite dei rispettivi Paesi. Invece martedì scorso proprio, sul modello trumpiano, ha fatto bingo nel cuore snob dell'establishment britannico partecipando a Londra, con ospiti degni di una A-List, a una serata di raccoltada un milione di sterline. Sono numeri enormi per uno schieramento che fino a sei mesi fa era ai margini del parlamento di Westminster.