Almasri e gli altri 826 | quanti indesiderati hanno lasciato l’Italia in dieci anni con voli operativi di Stato

Nijeem Osamaè il passeggero numero 827. Dal 2015 a oggi infatti questo è il numero dei soggetti chesu aerei di proprietà dello. Il record assoluto è arrivato nel 2018 sotto i governi Gentiloni e Conte 1. Il livello più basso, con solo 59 espulsioni, ai tempi del governo Conte 2. A parlare delle statistiche del Viminale sulle espulsioni èil Foglio. In questi casi la norma prevede che l’espulsione avvenga «con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica» rinviandolo «allodi appartenenza». Ovvero con aerei di Aeronautica militare, Guardia di finanza, o – come è accaduto in questo caso – la Compagnia aeronautica italiana, il vettore aereo dei servizi segreti con base a Ciampino Ovest.I due FalconPerutilizzato uno dei due Falcon a disposizione della presidenza del Consiglio.