Quotidiano.net - Alluvioni e ricostruzione, Curcio: “Uniti, ora si riparte”

“Tutto parte dal territorio”: dal supporto ai sindaci alla richiesta di nuove norme che modifichino lacci e lacciuoli ormai secolari, dalla programmazione urbanistica alla realizzazione di opere immediate, Fabriziosta già battendo metro per metro l’Emilia-Romagna. E nel primo colloquio con Qn ragiona su prospettive e rischi per il Paese. BOLOGNA. Conferenza stampa del Commissario Straordinario per lapost-alluvione, Fabrizio, e del Presidente della Regione, Michele de Pascale, in occasione della visita e degli incontri con sindaci, amministratori e autorità locali., lei è stato nominato commissario per ladopo ledel 2023: dopo mesi di polemiche, come ricostruirete il rapporto di fiducia con la gente? "Tutto parte dal contatto con le persone, e le istituzioni locali.