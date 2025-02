Alluvione nella Valle del Bisenzio sopralluogo di Monni e sindaci | Servono 52 milioni

Leggi su Corrieretoscano.it

PRATO – La ricostruzione delladeldopo l’del 2023 non può più aspettare. Il cambiamento climatico ci mette davanti a sfide sempre più gravi, e non possiamo limitarci a gestire le emergenze senza un piano strutturale per la sicurezza del territorio e delle comunità. Questa mattina l’assessora regionale alla protezione civile Moniaha effettuato uninsieme aidi Vaiano, Vernio e Cantagallo per fare il punto sugli interventi realizzati e su quelli ancora necessari.“In questo anno, insieme ai Comuni, abbiamo realizzato interventi per 11di euro in somma urgenza che hanno permesso il ripristino dei luoghi colpiti dall’. Inoltre, la Regione Toscana, con la legge 51/2023, ha erogato circa 820mila euro di contributi alle famiglie della”, ha dichiarato l’assessora