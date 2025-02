Lanazione.it - Alluvione, la Valbisenzio ferita. Monni: "Occorrono 52 milioni per la messa in sicurezza"

Per mettere inladopo l’evento alluvionale di novembre ‘23 sono necessari interventi per un ammontare complessivo di circa 52di euro. Mancano però le risorse, che i Comuni e la Regione chiedono al governo come operazioni rientranti sotto la categoria "lettera D", ossia prioritarie per la mitigazione del rischio ideogeologico. Lo hanno fatto sapere l’assessore regionale alla Protezione Civile, Monia, ed i sindaci della Vallata al termine di un incontro svoltosi ieri in Comune a Vaiano fra Regione, amministrazioni comunali e tecnici per fare il punto della situazione. Alla fine del confronto, al quale ha partecipato anche il consigliere regionale Marco Martini, i partecipanti hanno lanciato anche un appello alle istituzioni nazionali con l’obiettivo di arrivare alla redazione di un piano strutturale per ladel territorio e delle comunità.