Ilrestodelcarlino.it - Alluvione Emilia Romagna, risarcimenti: solo 2.500 domande

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 1 febbraio 2025 – Da un’all’altra. Il problema principale inè ancora quello del risarcimento dei danni ai privati. Così, mentre per gli eventi del maggio 2023 qualcosa (anche se poco) si è mosso, è stata prevista una nuova ordinanza per fronteggiare le esigenze più urgenti causate dal disastro di ottobre 2024. Potranno essere erogati fino a 5mila euro di contributi alle famiglie (10mila euro per quelle danneggiate anche dall’di maggio 2023) e fino a 20mila euro di contributi alle imprese e ai professionisti danneggiati dall’che ha colpito l’nell’ottobre scorso. La domanda di contributo potrà essere presentata tramite i sindaci dei comuni colpiti da parte delle famiglie, oppure tramite la Regioneper le imprese.