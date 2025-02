Ilfoglio.it - All’ultima giornata la Champions è stata finalmente bella

E Manchester City-Real Madrid sia, dunque, ai playoff di questa nuovaLeague che è riuscita a eccitare gli animi solamente nell’ultimo turno-orgia, quando un gol subito o fatto facevano la differenza tra godere e prenderlo nel sacco (si può dire?). Non starò a sprecare inchiostro e tempo con la retorica delle nobili in difficoltà o la banalità della finale anticipata, mi limito a registrare la solita corsa a dire “che culo” commentando i sorteggi di Juventus e Milan, come se le due italiane fossero davvero così più forti di Psv e Feyenoord. Liverpool, Aston Villa e Arsenal aspettano comode agli ottavi di finale di una competizione che piace soprattutto alle società perché fa incassare molti più soldi della vecchia formula (che poi quei soldi vengano usati per ripianare debiti o buttati per comprare gente del livello di Arthur o Emerson Royal poco importa).