Lanazione.it - Alleati contro il cancro: "L’Aucc da quarant’anni dona carezze ai malati"

Leggi su Lanazione.it

Il 6 febbraio 1985 segna una data storica per l’assistenza oncologica umbra: si comprende che nella battagliailservono assistenza ospedaliera e ricerca, ma anche cure affettive e servizi mirati. Nasce con questo intento l’Associazione Umbra per la lottail, grazie alla lungimiranza del professor Vittorio Menesini, del professor Maurizio Tonato, Franco Benucci, Michele Nappi e Rosa Amati che, proprio il 6 febbraio di 40 anni fa, davanti al notaio Paolo Biavati, firmarono l’atto costitutivo. Parole del presidente di Aucc, Giuseppe Caforio, che ieri a palazzo Donini ha presentato gli eventi per le celebrazioni del quarantennale di Aucc e ne ha ripercorso le tappe salienti insieme alla presidente della Regione, Stefania Proietti, al rettore dell’Unipg Maurizio Oliviero e all’assessore Costanza Spera.