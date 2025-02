Laprimapagina.it - Allarme sociale per omicidio a Santeramo in Colle: 43enne marocchino trovato morto in auto con colpi d’arma da fuoco

Un grave episodio di cronaca scuote la provincia barese: il corpo senza vita di un uomo di 43 anni, originario del Marocco e residente ain, è stato rinvenuto dai carabinieri all’interno di un’mobile in una zona rurale tra Cassano delle Murge e. La vittima, con precedenti per reati legati agli stupefacenti, è stata uccisa conda. A dare l’alcuni passanti, che hanno segnalato la presenza del cadavere nell’. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Altamura, il pubblico ministero, il medico legale e la Sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale di Bari, per effettuare tutti gli accertamenti necessari. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’