All’Arma dei Carabinieri ho dato tutto

Un carabiniere sempre a servizio del cittadino, membro di una famiglia che da generazioni ha scelto di far parte dell’Arma. Le sue parole hanno rassicurato centinaia di modenesi. Dopo lunghi anni al servizio della cittadinanza il brigadiere capo Claudio Santamaria, 60 anni è anin pensione. "L’Arma deiè la mia vita, la mia famiglia. Mi hae io hoil massimo o almeno spero. Ma con l’Arma sono sempre in debito perchè è una istituzione che non ha eguali, è unica". Papà di due figli, originario di Ferla, in provincia di Siracusa oggi il sogno di Claudio sarebbe quello di ottenere la cittadinanza onoraria. "Entrai a far parte di questa famiglia perchè mio padre era un appuntato dei. Poi a seguire anche entrambi i miei due fratelli hanno scelto la carriera militare, entrando dell’arma.