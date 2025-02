Ilrestodelcarlino.it - All’Ariosto va in scena ’Brundibàr’

"Brundibàr", opera per ragazzi e famiglie, ritorna inal Teatro Ariosto questo pomeriggio alle 18 e in replica domani alle 16, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata della Memoria. Si tratta di una fiaba in musica a lieto fine, la cui genesi però è intrecciata alla persecuzione degli ebrei e all’Olocausto. Lo spettacolo, in collaborazione con Istoreco, ha debuttato nel 2023 e viene riproposto con la partecipazione del Coro delle Voci Bianche dei Teatri, diretto da Costanza Gallo e l’Ensemble Icarus, diretto da Mimma Campanale. Inoltre, con la regia, l’ideazione scenica e i costumi di Barbara Roganti. A introdurre l’opera è Matthias Durchfeld, direttore di Istoreco. La prima versione venne scritta da Hans Krása e Adolf Hoffmeister nel 1938, per un concorso indetto dal governo della Cecoslovacchia.