All’Alighieri la danza per colmare le distanze

Analizzare lesociali, attraverso la, per dare forma a qualcosa di nuovo che possa ’curare’ le persone. Stasera alle 20.30 e domani alle 15.30è di scena DaCru Dance Company, il cui spettacolo ’People’ apre la stagione coreutica 2025. La compagnia nata dal sodalizio tra Marisa Ragazzo e Omid Ighani esplora le possibilità di incontro fraurbana e teatro, dando vita a uno urban theatre all’insegna della contaminazione. Dopo aver dato prova del loro approccio in occasione della produzione di ’Tamerlano’, che ha debuttato nella Stagione Opera 2023, con ’People’ i DaCru analizzano un’umanità sempre più esposta a contatti fittizi, fatti di gradimento, status, condivisione sui social, e solitudine. La scena è semplice, senza effetti speciali, frammentata in camere che diventano un’allegoria di case, corpi e menti.