Alla scoperta della Tarquinia medievale tra arte e gastronomia

, 1 febbraio 2025 –, trae giochi di ruolo. È quanto propone a febbraio l‘Assessorato alle Aree archeologiche, Biblioteca e Archivio del Comune di, con un programma ricco di iniziative pensato per far conoscere uno dei periodi che ha più segnato la storiacittà.Il 2 e il 16 febbraio, pnza alle 10 da palazzo Vitelleschi, torna “Al tramonto del medioevo. Corneto e il suo cardinale” con due visite guidate curate da Isa Bianchi per ammirare alcuni luoghi del centro storico pintegrantemostra “1437. La Madonna di Filippo Lippi,e il cardinale Vitelleschi”, che vede il capolavoro dell’artista fiorentino esposto fino al 4 marzo 2025 negli ambienti del Museo Nazionale Archeologico. Sarà possibile ammirare il duomo, la chiesa di Santa Maria in Castello, il palazzetto di Santo Spirito, sede dell’archivio storico comunale, la sala degli affreschi del palazzo comunale.