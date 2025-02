Gqitalia.it - Alla scoperta dei caffè letterari storici d’Italia: templi del pensiero, del gusto e della cultura

In Italia inon sono solo luoghi dove sorseggiare un buon espresso. Sono spazi simbolici, rifugi per artisti, scrittori e intellettuali, fucine di idee che hanno plasmato la storia e ladel nostro Paese. Nati tra il Settecento e l’Ottocento, questi luoghi rappresentano molto più di semplici salotti: sono stati laboratori di, teatri di rivoluzioni, centri nevralgici per il dibattitole e politico. Con l’aroma delche si mescolava alle voci di poeti e filosofi, ihanno raccontato e vissuto le trasformazionisocietà italiana. Ancora oggi, passeggiando per città come Firenze, Milano, Roma o Venezia, si può entrare in uno di questi scrigni di storia, dove il passato e il presente si intrecciano.cGustare un espresso qui significa vivere un’esperienza che profuma di, di bellezza e di possibilità infinite.