Ilnapolista.it - Alla fine Amorim tiene tutti: via Antony ma restano Garnacho e Mainoo e (forse) pure Rashford

lo United dinon ha cedutoe per adesso neanche. Di più, ha acquistato Patrick Dorgu del Lecce spendendo la cifra di quasi 40 milioni di euro con bonus compresi. Il club inglese, che si trova in buona posizione in Europa League ma che sta andando parecchio male per quanto riguarda la Premier, ha deciso di non procedere all’epurazione – utile ai fini economico-finanziari – di cui si è tanto parlato in questo gennaio.: () via, ma(The Telegraph)Di seguito quanto si legge sul sito del quotidiano The Telegraph:“Rubenha chiarito di voler trattenere i suoi due migliori giovani talenti dopo che Kobbiee Alejandrosono stati entrambi accostati a possibili trasferimenti lontano da Old Trafford questo mese.