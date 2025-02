Spettacoloitaliano.it - Alessandro Rea età, moglie e figli, lavoro: chi è il vincitore di Io Canto Senior 2025

Rea chi è ildi IoRea è ildi Io. Ha impressionato i giudici e il pubblico del programma condotto da Gerry Scotti con la sua straordinaria presenza e la sua energia positiva.ha cantato con Fausto Leali sul brano Unchained melody per chiudere in trionfo sul cavallo di battaglia “Deliah” di Tom Jones. Ma chi èRea ? Ha unae dei? Chefa e quanti anni ha ? Tutto su di lui.Rea età, origini e biografiaRea età 47 anni è nato a Roma. In televisione ha raggiunto la notorietà, grazie alla partecipazione e alla vittoria nel programma Iocondotto da Gerry Scotti su Canale 5.ChefaRea ?Rea lavora come assistente capo della polizia presso il carcere di Rebibbia a Roma.