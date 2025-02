Dilei.it - Alessandro Rea, chi è il vincitore della prima edizione di Io Canto Senior

Ieri sera 31 gennaio è andata in onda la finale di Io, vinta daRea, un assistente capoPolizia Penitenziaria di Rebibbia. Rea, 47 anni, è riuscito a vincere ladel talent show condotto da Gerry Scotti: a lui è andato il premio di 30mila euro. Scopriamo chi è.Chi è Rea, ildi IoIo2025 è stato vinto daRea: venerdì 31 gennaio, abbiamo assistito alla finale di Io: erano 12 i concorrenti ancora in gara, che si sono sfidati fino all’ultimo. In palio 30mila euro in gettoni d’oro. Nella semifinale, Rea aveva già conquistato tutti con Jailhouse Rock di Elvis Presley: unico ed energico. Il talent show, condotto da Gerry Scotti, è stato un successo, per la direzione artistica di Roberto Cenci.