Ilrestodelcarlino.it - Alcolismo, emergenza tra i giovani: “È terribile, ma se ne può uscire”

Cesena, 1 febbraio 2025 – Un nome e nient’altro, una voce giovane al telefono, parole che distillano la tragedia di una vita benché l’anagrafe evidenzi come sia ancora tutta da vivere. L’espressione si può solo immaginare mentre afferma di far parte dell’Associazione Alcolisti Anonimi. Simone, come sei finito nella trappola dell’abuso di alcol? “Le mie prime sbornie le ho avute a 12/13 anni, ora ne ho 27. Vorrei dire che mi ha trascinato un contesto tossico ma non è del tutto esatto anche se bevevano il compagno di mia madre e lei stessa. Ma ciò non ha impedito loro di fare una vita normale, ossia di lavorare e di affrontare gli squilibri mentali a cui ti porta l’abuso. Io ero troppo giovane e se ho cominciato quasi per gioco la dipendenza poi me la sono portata fino a non molto tempo fa, accomunata dall’uso di altre sostanze”.