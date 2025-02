Ilrestodelcarlino.it - Albano: "Bene così". Fede: "Lotta dura"

Governo e Regione continueranno a collaborare per scongiurare la chiusura della Beko di Comunanza e trattare con la Beko affinchè venga rivisto il piano industriale presentato nel novembre scorso dalla multinazionale. E’ quanto promettono i rappresentanti politici che, giovedì pomeriggio, hanno partecipato al tavolo promosso al Mimit dal ministro Adolfo Urso. "La disponibilità dell’azienda a un confronto costruttivo, senza la minaccia di chiusura e licenziamenti che preoccupavano gli stabilimenti marchigiani di Comunanza e Fabriano, nonchè gli altri siti italiani, è un fondamentale passo avanti nelle trattative – spiega, all’indomani del vertice, il sottosegretario al Mef Lucia–. Mentre in altri paesi Beko ha chiuso gli insediamenti produttivi, il Governo italiano ha avuto la forza di istituire un tavolo di confronto permanente per garantire un dialogo costante tra le parti e tutelarei lavoratori.