Lettera43.it - Albania, partita la nave con i 43 migranti in direzione Bari

Leggi su Lettera43.it

La motovedetta della Guardia costiera italiana con a bordo i 43trasferiti martedì 30 gennaio indal porto di Shengjin per riportare i richiedenti asilo in Italia. Attraccherà aintorno alle 20.30. Il rientro fa seguito alle disposizioni della Corte d’Appello di Roma che non ha convalidato il trattenimento del gruppo nel centro di Gjader, rimettendo la decisione nelle mani della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Si tratta del terzo episodio del genere dopo quelli di ottobre e novembre. Come nei casi precedenti, il problema riguarda la definizione di Paese sicuro. Secondo i giudici romani, i Paesi da cui provengono i(Bangladesh ed Egitto) non sono in linea con la definizione data dalla Corte di Giustizia (per cui un Paese è sicuro solo se è tale in tutto il suo territorio in modo omogeneo e per tutte le persone che ci vivono), e per questo non possono essere trattenuti in