Albania la rabbia di Meloni e l’ipotesi danno erariale per il traghetto per la Puglia | Un’operazione costosissima

Tanto per cambiare, Giorgianon ha preso bene la decisione dei giudici di Roma sui 43 detenuti nei Cpr in. La bocciatura della permanenza con rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea viene accolta con «grande stupore» a Palazzo Chigi. «Non ci fermeremo», assicurano dalla presidenza del Consiglio. E la premier si cala l’elmetto sulla testa e scende in trincea contro le presunte «toghe rosse» di berlusconiana memoria. Ma intanto c’è chi fa notare che quella in atto a Gjader e Shengjin è una «deportazione effettuata con soldi pubblici». E che il miliardo utilizzato per i centri «si poteva usare per l’accoglienza».L’ira funestaL’ira funesta di Palazzo Chigi la raccontano il Corriere della Sera e La Stampa. Il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari ha consegnato al partito il mandato di attaccare la Corte d’appello per «non aver rispettato la decisione della Cassazione».