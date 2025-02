Liberoquotidiano.it - Albania, i 43 migranti torneranno in Italia nelle prossime ore

Un altro no ai trattenimenti deiin, è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri dai giudici della Corte d'Appello di Roma. Per la terza volta in pochi mesi, i magistrati hanno sospeso le convalide, in attesa della sentenza della Corte Ue sui cosiddetti Paesi sicuri attesa per il 25 febbraio. Oggi, i 43portati nel centro di Gjader, tra loro cittadini egiziani e bengalesi, ripartiranno alla volta dell'e saranno liberi. Arriveranno in serata a Bari. "C'è grande stupore, perché a nostro avviso non c'è la necessità di aspettare il pronunciamento della Corte di giustizia europea", affermano fonti di governo, mentre le opposizioni tornano all'attacco ribadendo il "fallimento" dell'esecutivo. "Giorgia Meloni si rassegni, i centri innon funzionano e non funzioneranno, sono un clamoroso fallimento", ha commentato la segretaria del Pd, Elly Schlein.