Ilfattoquotidiano.it - Albania, FdI attacca: “A decidere sui migranti gli stessi giudici di prima, Parlamento preso in giro”. Ma il motivo è la carenza di organico

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Una chiara presa indel“. Nel centrodestra monta la rabbia per il nuovo stop ai trasferimenti diinarrivato dai, che venerdì non hanno convalidato i trattenimenti di altri 43 richiedenti asilo, frustrando anche il terzo tentativo del governo di inaugurare il centro di Gjader. E questa volta la beffa è doppia, anzi tripla. La bocciatura infatti è arrivata dalla Corte d’Appello di Roma, a cui la maggioranza aveva affidato con un emendamento la competenza sulle convalide: una mossa dettata dal solo scopo di esautorare idella sezione Immigrazione del Tribunale, considerati politicizzati. Insomma, l’obiettivo mai nascosto del centrodestra era di cambiare i magistrati per ottenere decisioni diverse. Solo che quegli, cacciati dalla porta, sono rientrati dalla finestra: il presidente della Corte, Giovanni Meliadò, li ha applicati al proprio ufficio in via temporanea, cioè li ha “presi in prestito” – con il loro consenso – per periodi da sei mesi a un anno, per rinforzare l’in vista del lavoro aggiuntivo.