Secoloditalia.it - Al via la direzione nazionale di FdI: migranti e Almasri fuori sacco, ma tengono banco

Leggi su Secoloditalia.it

In un clima politico infuocato dai casi degli avvisi di garanzia al governo e della mancata convalida dei trattenimenti deiin Albania da parte della Corte d’Appello di Roma, prende il via ladi FdI. All’ordine del giorno della riunione, di cui è stata data notizia alla stampa giovedì, ci sono «due anni di Governo Meloni; Sicurezza delle forze di polizia; Azione di FdI e Governo al Sud; Varie ed eventuali». Ed è facile immaginare che in quelle “varie ed eventuali” entrino i due temi caldi di queste ore, già al centro delle dichiarazioni a margine rese dai dirigenti di via della Scrofa al loro arrivo allo Spazio Roma Eventi – Piazza di Spagna, dove la riunione si svolge a porte chiuse e, salvo sorprese dell’ultim’ora, non è attesa Giorgia Meloni.Iin Albania e il pronunciamento della Cassazione disatteso dalla Corte d’AppelloSollecitati dalle domande dei cronisti, parlamentari e membri del governo hanno sottolineato come lo stop della Corte d’Appello ai trattenimenti in Albania sia prima di tutto uno strappo delle toghe nei confronti della Cassazione, che sui Paesi sicuri ha già chiarito che la competenza spetta al governo.