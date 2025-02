Lanazione.it - Al via il quarto anno accademico dell’Accademia Corale Italiana

Arezzo, 1 febbraio 2025 – Dopo la giornata formativa per i docenti di direzione di coro che ha visto la partecipazione di alcuni dei più importanti direttori italiani venuti ad Arezzo per confrontarsi con Nicole Corti, una delle più celebrate direttrici di coro e docenti del panorama mondiale; da sabato 1 febbraio prende ufficialmente avvio il. Il weekend di studio vedrà la partecipazione di 80 direttori di coro provenienti da tutta Italia che studiercon Nicole Corti e Lorenzo Donati presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, coadiuvati dall’Insieme Vocale Vox Cordis e dal M° Mattia Amato al Pianoforte. L’Accademiadal 2022 si è imposta come un’eccellenza della formazione per direttori di coro, compositori e coristi, aumentando i propri iscritti dagli iniziali 35 nel 2022 a quasi 100 nel 2025 (tra i corsi di direzione, composizione ed altri seminari).