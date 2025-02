Lanazione.it - Al via a Firenze i lavori in via del Romito

, 1 febbraio 2025 – La prossima settimana, a, scattano diversi interventi stradali. Dal 4 febbraio, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, prenderanno il via idi risanamento stradale in via del. L’intervento, che viene effettuato in orario notturno (21-5.30), è articolato in due fasi. Inizialmente sarà interessato il tratto tra via Lorenzoni e piazza Baldinucci che quindi sarà chiuso. Altri divieti di transito sono previsti in via Richa, via Bonaini e piazza Baldinucci. Itinerario per ritornare in via Cosseria/via dei Cadorna: via del-via Lorenzoni-via Sighele-via Circondaria-piazza Tanucci-via Pompeo Neri-piazza Leopoldo-via Fabbroni-via Vittorio Emanuele II-via Trieste-via Trento-via Bolognese-Ponte Rosso-viale Milton-Ponte provvisorio-via XX Settembre-piazza della Costituzione-via Cosseria.