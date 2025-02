Bergamonews.it - Al Piazzale degli Alpini concerto di Filippo Sala

Bergamo. Il cantautoresarà a NXT ina Bergamo nella serata di venerdì 7 marzo. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Bergamo Jazz, sarà occasione per ascoltare “Rifugi”, il suo primo album solista.Ispirato da un fotogramma immaginario,, concepisce un album di nove brani, scritti a fine ’22 e pubblicati nell’ottobre del ’23 dall’etichetta Aut Records.E? musica strumentale, evocativa e narrativa. I nove titoli raccontano brevi storie ispirate da persone, da momenti e da situazioni; sono ricordi congelati, sensazioni tradotte in musica in un momento di necessita? espressiva: una personale proiezioneinfiniti meandri dell’immaginazione.Una scrittura volutamente essenziale, di carattere minimalista, nella quale coesistono reminiscenze post-rock, stravaganti calipso infantili, rumbe ubriache, balordi arpeggiatori progressivi, suggellati da coraggiosi e spontanei slanci sonori.