Al Genovesi va in scena il primo spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno

Domenica 2 febbraio 2025, alle ore 19.00, alva inilinalXSdi, ideato ed organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi diretta da Enzo Tota, in partenariato con l’IIS-Da Vinci, diretto dalla professoressa Lea Celano, con il sostegno del Soroptimist International Clube dell’Unione Italiana LiberoCampania. A calcare il palco di via Sichelgaita sarà il Co.C.I.S. –99Posti di Mercogliano (AV) per portare in“Una pura formalità” di Pascal Quignard (dall’omonimo film di Giuseppe Tornatore). Ad interpretare il commissario ci sarà Paolo Capozzo; Onoff sarà interpretato da Maurizio Picariello, mentre il gendarme da Antonio Colucci.LA SINOSSI. È una notte fredda e piovosa.