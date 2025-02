Ilfattoquotidiano.it - “Aiuto! Aiuto!”: Stefano De Martino corre per lo studio di Affari tuoi. Ecco cos’è successo

Un inizio di puntata piuttosto concitato quello dinella puntata in onda venerdì 31 gennaio su Rai 1. Dopo la scelta dei pacchi da parte dei connti e al rientro dalla pubblicità, il pubblico ha udito il padrone di casaDegridare: “” mentreva al centro dello. Ma che cosa è?Nessun incidente e nessun pericolo concreto. Semplicemente, il conduttore stava scherzando rinndo un’operatrice della trasmissione che non si trovava dove avrebbe dovuto, quindi dietro la telecamera, e la scenetta è diventata subito virale sui social. “E dai” lo ha bonariamente redarguito lei senza riuscire a nascondere il sorriso.Quindi è stato lo stesso Dea chiarire l’accaduto: “Saluto tutto il pubblico in, tutti gli amici a casa, gli amici pacchisti, la nostra Arianna che scappava all’inizio perché era dall’altro lato dello” e aggiunge: “Era dall’altro lato dello, abbiamo cominciato così all’ìimproivviso”.