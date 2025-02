Romadailynews.it - Agricoltura: assessora Roma, entro 2025 a bando terre per orti urbani

Leggi su Romadailynews.it

Durante l’intervento agli Stati Generali deglialla Vaccheria, l’all’, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi ha annunciato cheilverranno messe ale primepubbliche da destinare adcomunitari. Il Comune di, con un tavolo tecnico interdipartimentale tra ambiente,stica e patrimonio, sta lavorando alla mappatura dellepubbliche, con l’obiettivo di valorizzarle e di individuarne la vocazione.“In funzione del numero sempre crescente di persone che chiedono spazi comunitari da coltivare, stiamo lavorando per ampliare le aree da destinare a, attraverso il lavoro di mappatura delleagricole che serve non solo per quantificarle e per metterle a, laddove possibile, ma proprio per individuarne la vocazione e valorizzarle al meglio, come aziende agricole o come