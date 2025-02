Romadailynews.it - Agricoltura: a Roma nascera’ il piu’ grande parco di Orti urbani d’Europa

ildi. Lo ha annunciato l’assessora all’Ambiente e ciclo dei Rifiuti di, Sabrina Alfonsi, nell’ambito degli Stati Generali degli, organizzati dall’assessorato all’, Ambiente e Ciclo dei rifiuti diCapitale, con il supporto della commissione capitolina ambiente e diin Comune, in corso alla Vaccheria in Municipio IX. Il progetto, nato a seguito di un protocollo d’intesa firmato traCapitale e Citta’ metropolitana diCapitale, prevede la creazione di un sistema integrato dimetropolitani lungo il Fosso delle Campanelle, nelpubblico situato nell’area dell’ex complesso ospedaliero di Santa Maria della Pieta” in XIV Municipio nella zona di Monte Mario. (Com)Dopo la realizzazione di diversi interventi, da parte di Citta’ Metropolitana, proprietaria dell’area, che ha effettuato lavori di bonifica dai rifiuti, di sistemazione dei pozzi per l’irrigazione, di ripristino del fosso per il percorso centrale e di realizzazione di un impianto di illuminazione fotovoltaico e di videosorveglianza, ora, sara’ possibile, a seguito di questo importante percorso di riqualificazione ambientale e di valorizzazione naturalistica, dare nuova vita ad un’area di 34.