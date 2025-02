Isaechia.it - Agnese De Pasquale svela se ha mai risentito i tronisti che corteggiava molti anni fa a Uomini e Donne e confida: “Corteggerei Gianmarco Steri”

Tra le attuali dame del parterre del trono over di, c’è ancheDe, che in passato era già stata nel dating show condotto da Maria De Filippi nelle vesti di corteggiatrice.All’epoca,era tra le corteggiatrici del tronista Nicola Paolinelli, ma dopo l’eliminazione da parte di quest’ultimo, aveva deciso di rimanere per l’altro, Marco Filippin, che aveva espresso a sua volta un interesse nei suoi confronti. La conoscenza tra i due però era stata messa a dura prova dall’arrivo di un’altra corteggiatrice, Flavia Alnito, che aveva suscitato l’interesse del tronista.A gennaio 2008, una segnalazione arrivata da un’ex corteggiatrice, che avevato di aver trascorso una serata in discoteca con Marco e poi la notte in albergo con lui, aveva posto fine al trono del ragazzo, dopo che entrambe le sue corteggiatrici avevano deciso di lasciare lo studio.