Quotidiano.net - Aggredito in casa dai suoi due pitbull: gravissimo un 29enne di Ostia

Roma, 1 febbraio 2025 - È in gravissime condizioni ilazzannato daiduein. Sarebbe in pericolo di vita, ma si attendono conferme ufficiali. L’aggressione è avvenuta questa notte nell’appartamento didove il ragazzo vive con icani. L’allarme al 118 è arrivato intorno alla mezzanotte. I soccorritori sono subito arrivati in via Baffigo e, una volta entrati in, hanno trovato il giovane gravemente ferito. Immediata la corsa all’ospedale Grassi, dove il giovane è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto è intervenuta la polizia che sta ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Gli agenti del X distretto Lido hanno avviato le indagini, mentre i duesono stati presi in carico dal canile.