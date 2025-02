Aggredisce il rivale a bottigliate dopo una lite | 19enne ai domiciliari per tentato omicidio

Leggi su Corrieretoscano.it

PISTOIA –un coetaneounain discoteca e lo manda in ospedale con cinquanta punti di sutura:dovrà rispondere diaggravato. I carabinieri di Pistoia hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione degli arresticon braccialetto elettronico, emessa dal Gip di Pistoia, a carico di unitaliano di Pistoia, ritenuto responsabile del reato diaggravato in danno di un suo coetaneo anche lui italiano e residente a Pistoia. Il fatto è avvenuto all’alba del 19 gennaio, all’esterno della discoteca Circolo H2NO, e ha visto coinvolti due coetanei in unache è degenerata in una violenta aggressione.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Pistoia, che hanno condotto le indagini coordinate dalla procura, la scintilla sarebbe scoccata all’interno del locale per futili motivi: un tentativo di approccio da parte della vittima verso un’amica dell’aggressore avrebbe innescato una discussione.