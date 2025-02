Spazionapoli.it - Affare congelato, nuovo colpo di scena per il Napoli: era tutto fatto

Notizie calcioin stand by dopo che sembravaper il trasferimento:diper il mercato del club partenopeo.Mancano poco meno più di due giorni alla chiusura del mercato di gennaio e le ultime notizie legate alcalcio parlano di un club, quello partenopeo, a caccia degli ultimi colpi per cercare di regalare ad Antonio Conte i rinforzi sperati. Per quanto riguarda il post Kvaratskhelia, la situazione sembra essersi sbloccata dopo l’accordo per e con Allan Saint Maximin, per cui si attende l’ok definitivo della FIFA per il prestito del calciatore (clicca qui per tutti i dettagli). È chiaro, però, che si tratta di un piano alternativo per gli azzurri, che nel corso di queste settimane si sono avvicinati sia ad Alejandro Garnacho che a Karim Adeyemi, evidentemente senza successo.