Aeroporto, nuova tariffa parcheggio "low cost" Santa Maria Del Casale: 12 euro al giorno

BRINDISI – Da oggi, sabato 1 febbraio, ilo giornaliero per l’utilizzo deldidel, senza custodia, denominato P8 per l’di Brindisi, gestito dalla Società in house Brindisi Multiservizi Srl passa da 8 a 12al. Lo ha deciso la giunta comunale.