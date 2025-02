Iltempo.it - Aeroambulanza si schianta a Philadelphia: a bordo c'erano 6 persone | GUARDA

Un'altra tragedia nei cieli Usa. Un'si èta nei pressi di un centro commerciale ae le autorità presumono che seisiano morte nell'incidente. La società per cui opera il velivolo, Jet Rescue Air Ambulance, ha fatto sapere che non è stato possibile confermare alcun sopravvissuto. In una dichiarazione all'emittente «Nbc News», l'azienda ha comunicato che adell'aereo precipitato si trovavano un paziente pediatrico, il suo accompagnatore e quattro membri dell'equipaggio. This guy captured the moment the Air Ambulance aircraft crashed inpic.twitter.com/cWqgSlY2A3 — FearBuck (@FearedBuck) February 1, 2025 La sindaca della città, Cherelle Parker, ha detto che al momento non sono disponibili dettagli sul numero delle vittime e dei feriti coinvolti nell'incidente.