Tvzap.it - Aereo precipita tra le case: diversi morti, anche una bambina (VIDEO)

Un altro disastrodopo quello di Washington, dove lo scontro in volo tra undi linea ed un elicottero militare ha causato 67. Stavolta, un jet privato di medie dimensioni èto su una zona commerciale e residenziale, provocando un enorme incendio che ha colpito lecircostanti. Ci sarebbero, tra cuiuna. (Continua.)Leggi: L’influencerdalla cascata e muore a 14 anni: fan sconvoltiLeggi: Morta in un disastrola famosa cantante: “Non posso crederci”tra le: ci sonoUn jet privato èto su una zona commerciale e residenziale. Lo schianto ha provocato un enorme incendio, che ha colpitolecircostanti. L’incidente non ha lasciato superstiti. A bordo del velivolo c’erano sei persone: il pilota, un copilota, un medico, un paramedico, unamalata e sua mamma.