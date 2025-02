Quotidiano.net - Aereo precipita sulle case a Philadelphia: sei morti, tra loro un bimbo malato

Roma, 1 febbraio 2025 – Nuova tragedia nei cieli americani, a pochi giorni dallo scontro tra un volo di linea e un elicottero militare sopra Washington che ha causato la morte di 67 persone. Un jet privato di medie dimensioni, registrato in Messico, èto su una zona commerciale e residenziale a nordest diprovocando un enorme incendio che ha colpito lecircostanti. L', che secondo la Federal Aviation Administration (Faa) era un Learjet 55, si è schiantato intorno alle 18.30 ora locale, le 00.30 in Italia, in un quartiere densamente popolato della città della Pennsylvania con, negozi e strade trafficate nonché un centro commerciale molto frequentato di venerdì sera. A bordo del velivolo c'erano due persone Era decollato dall'aeroporto locale ed era diretto all'aeroporto nazionale di Springfield-Branson nel Missouri.