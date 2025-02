Secoloditalia.it - Aereo medico si schianta a Philadelphia: 6 a bordo, tra cui una bimba. Filmato il momento dell’impatto (video)

Un nuovo incidentesconvolge gli Usa, dopo lo schianto tra un elicottero militare e undell’American Airlines sui cieli di Washington che ha causato la morte di 67 persone. Stavolta la tragedia si è consumata a, dove un bimotore per il trasportocon sei cittadini messicani a, fra cui una bambina che era in cura negli Stati Uniti, si èto alle 18.30 ora locale, le 00:30 in Italia, trenta secondi dopo il decollo, in corrispondenza di una zona commerciale e residenziale molto popolata a nordest della città. L’incidentediè stato ripreso inda diversi cittadini e le impressionanti immagini, compresa quella delesatto dello schianto, sono presto rimbalzate sui social.Il dolore di Trump: «Altre anime innocenti sono andate perse in questo triste incidente»«Altre anime innocenti sono andate perse in questo triste incidente», ha commentato il presidente degliStati Uniti, Donald Trump, sulla sua piattaforma social Truth, una volta appresa la notizia.