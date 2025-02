Liberoquotidiano.it - Aereo con a bordo paziente pediatrico si schianta a Philadephia: "Molte vittime", colpite case e auto | Video

Unda trasporto medico che trasportava une altre cinque persone si èto venerdì' sera in un quartiere a nord-est di, trasformandosi in una palla di fuoco e incendiando diverse. Secondo Sean Duffy, nuovo segretario ai trasporti, c'erano almeno sei persone sull'che, secondo la polizia, era in missione medica. La compagnia proprietaria dell'afferma che non ci sono conferme che qualcuno sia sopravvissuto all'incidente e, aggiunge la polizia, ci sono diversi feriti segnalati a terra. Altre fonti hanno riferito alla CBS News che parti e detriti dell'hanno colpito diversenella zona, un quartiere densamente residenziale, ricco dia schiera.strade sono state chiuse dopo l'incidente. Lo schianto e' avvenuto a meno di 5 chilometri dall'aeroporto Northeast Philadelphia, che serve principalmente jet aziendali e voli charter.