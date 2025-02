Quifinanza.it - Aerei in ritardo per 30 milioni di minuti, quali sono le tutele per i viaggiatori

Aumentano i ritardi degliin Europa, ma anche le difficoltà riscontrate dai passeggeri. Se da una parte migliora la puntualità media alla partenza rispetto al 2023 (+1%), seppur in calo rispetto al 2019 (-6,5%), dall’altra siaccumulati 30didisolo nel 2024 come calcola RimborsoAlVolo.Il traffico degliin EuropaI numerivicini a quelli raggiunti prima della pandemia: nel 2024 hanno volato in Europa diecie 700mila, con una media di 3789 voli giornalieri medi (il 9% in più rispetto all’anno precedente). Se l’area del Sud-Est europeo ha pienamente recuperato i livelli di traffico aereo pre-pandemici del 2019, le regioni nord-orientali del continente continuano a mostrare un andamento inferiore rispetto a quei valori.Lo Stato con il maggior traffico è stato il Regno Unito (5488 voli al giorno), seguito da Spagna (4984) e Germania (4711), con un picco di 37510 viaggieffettuati venerdì 14 giugno.