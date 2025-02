Rompipallone.it - Addio Serie A, il centravanti lascia l’Italia e va al Benfica

Leggi su Rompipallone.it

Ennesima sorpresa nel campionato italiano, l’attaccante si trasferisce in Portogallo e termina la propria esperienza inA.Aria di grandi cambiamenti nel panorama diA. La finestra di calciomercato invernale sta regalando grandi sorprese ai tifosi, con importanti novità in arrivo nelle prossime ore – le ultime che separano dalla chiusura della sessione. Tra gli affari che tengono maggiormente banco spunta il trasferimento deldiA alla volta di Lisbona. Sull’attaccante è forte l’interesse del, pronto a far vacillare il ricco club italiano.MercatoA, prosegue il walzer degli attaccanti: novità in casa ComoIl Como potrebbe cedere Andrea Belotti. Questa la notizia di mercato rita dal quotidiano portoghese, A Bola, che sottolinea il forte interesse da parte del